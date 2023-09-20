На заседании облправительства одобрен законопроект, направленная на снижение расходов регионального бюджета

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Сегодня, 20 сентября 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание регионального Правительства.

Областной кабинет министров рассмотрел законопроект, подготовленный министерством образования и науки Самарской области, в котором предлагается внести изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области».



Законопроект предусматривает установление налоговой льготы путем освобождения от уплаты налога на имущество. Размер налоговой льготы составляет 2,2% от базовой ставки. Потенциальными льготополучателями будут являться организации, заключившие концессионные соглашения с Самарской областью, в целях осуществления инвестиционной деятельности по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях (в рамках федеральной государственной программы «Развитие образования»). Организации должны осуществлять эту деятельность на территории Самарской области. В настоящее время заключено шесть таких концессионных соглашений.



Напомним, что при заключении концессионных соглашений образовательная организация обязана вносить концессионеру годовую плату в размере и порядке, предусмотренными основными условиям договора об использовании объекта соглашения. Это арендная плата по договору аренды земельного участка; налог на имущество организаций, подлежащий уплате концессионером в отношении объекта соглашения; налог на добавленную стоимость от реализации услуг по предоставлению объекта соглашения в пользование образовательной организации для осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым за счет бюджетных средств. При этом образовательная организация финансируется из областного бюджета Самарской области.



Как отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, в случае принятия законопроекта платежи по концессионному соглашению снизятся как на сумму налога на имущество организаций, так и на сумму НДС, так как указанная плата у концессионера включается в налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость. По предварительным расчетам, бюджетная эффективность предоставленной льготы налога на имущество организаций составит 181,3 млн. рублей.



«Абсолютно правильная инициатива, которая ведет к прямой экономии средств регионального бюджета», - считает Виктор Кудряшов.

Законопроект получил одобрение членов регионального Правительства, д

Фото: департамент информационной политики СО