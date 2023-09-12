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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

На заседании Облизбиркома подписали итоговой протокол о результатах выборов-2023.

12 сентября 2023 17:22
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Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися и действительными.

Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися и действительными.

- Дмитрий Игоревич Азаров, избранный на должность губернатора, получил 1 086 187 голосов избирателей, что составляет 83,83 % голосов, то есть более 50 % голосов [избирателей], принявших участие в голосовании, - отметил председатель Избиркома региона Вадим Михеев.

Между другими кандидатами голоса избирателей распределились следующим образом:
Алексей Лескин – 87 252 (6,73 %);
Михаил Маряхин – 22 635 (1,75 %);
Сергей Пухаев – 22 535 (1,74 %);
Александр Степанов – 55 514 (4,28 %).

- Явка избирателей на этих выборах была, на мой взгляд, очень высокая – 53,79 %, - подчеркнул глава Облизбиркома, говоря о выборах губернатора.

При этом явка на выборах депутатов думы городского округа в Тольятти – 30,29 %, в Сызрани – 44,6 %.

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