На заседании Облизбиркома подписали итоговой протокол о результатах выборов-2023.

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Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися и действительными.



- Дмитрий Игоревич Азаров, избранный на должность губернатора, получил 1 086 187 голосов избирателей, что составляет 83,83 % голосов, то есть более 50 % голосов [избирателей], принявших участие в голосовании, - отметил председатель Избиркома региона Вадим Михеев.



Между другими кандидатами голоса избирателей распределились следующим образом:

Алексей Лескин – 87 252 (6,73 %);

Михаил Маряхин – 22 635 (1,75 %);

Сергей Пухаев – 22 535 (1,74 %);

Александр Степанов – 55 514 (4,28 %).



- Явка избирателей на этих выборах была, на мой взгляд, очень высокая – 53,79 %, - подчеркнул глава Облизбиркома, говоря о выборах губернатора.



При этом явка на выборах депутатов думы городского округа в Тольятти – 30,29 %, в Сызрани – 44,6 %.