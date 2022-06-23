На заседании областного кабинета министров обсудили работу молодежного правительства

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В среду, 22 июня 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областного кабинета министров. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители надзорных органов, главы отдельных муниципальных образований. На заседание были также приглашены представители молодежного правительства Самарской области.

Участники заседания рассмотрели 14 вопросов повестки дня, все они получили одобрение региональных министров. В частности, в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, областное министерство социально-демографической и семейной политики было наделено полномочиями по контролю за работой негосударственных учреждений, оказывающих социальные услуги, в том числе представителям старшего поколения.

«Тема очень непростая, с одной стороны, мы должны контролировать такие учреждения, потому что их услугами пользуется огромное количество людей, и нам крайне важно, чтобы услуги оказывались качественно, чтобы граждане могли чувствовать себя в безопасности, к примеру, в пансионатах социального обслуживания. Но, вместе с тем, нам очень важно не допустить увеличения нагрузки на бизнес в виде проверок и административных штрафов. Поэтому принципиально договорились о том, что не будем увеличивать количество таких проверок, а усилим составляющую обучения, консультаций, профилактической работы, это даст больший результат, чем наказания. Сегодня мы также понимаем, что для того, чтобы эти услуги оказывались качественно, нам нужно развивать здоровую конкуренцию среди таких учреждений. Потребитель сам выберет учреждения, которые оказывают такие услуги на высоком уровне, наша задача – снизить нагрузку на бизнес», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Как отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, в начале года министерством была запланирована 51 проверка в отношении негосударственных учреждений социального обслуживания, однако позднее было решено сократить число ревизий до 10 и сделать акцент на профилактических мерах и разъяснениях.

На заседании Правительства были приняты решения о выделении бюджетных кредитов четырем муниципальным образованиям. Клявлинскому, Красноармейскому районам и городу Сызрани одобрены бюджетные кредиты - соответственно в 7 миллионов, 6,45 миллиона и 11,9 миллиона рублей. Средства будут направлены на погашение долговых обязательств и сокращение бюджетного дефицита. Городской округ Отрадный получит 32,6 миллиона рублей на помощь в реализации важнейших для города социальных проектов: по проектированию и строительству системы водоснабжения, городских очистных сооружений, благоустройству общественного пространства – Сквера Победы. Принятое Правительством решение о выделении бюджетного кредита значительно ускорит темпы их строительства.

Подробно обсудили на заседании Правительства ряд вопросов, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика.

Напомним, Правительство Российской Федерации наделило регионы правом заключать госконтракт с единственным поставщиком в целях упрощения процедур по оформлению документов и ускорения процесса строительства объектов. Это решение стало дополнительной антикризисной мерой поддержки строительной отрасли в условиях удорожания строительства.

На заседании регионального Правительства «антикризисный» механизм одобрен в отношении ряда объектов – музейно-выставочного комплекса «Самара космическая» с планетарием, проектирования и строительства поликлиники в поселке Смышляевка, набережной в Тольятти и детской инфекционной поликлиники на улице Шверника областного центра.

«Логика этого решения понятна и обоснована. Мы наблюдаем удорожание строительных работ и материалов, в этих условиях нам необходимо ускорять процессы проектирования и строительства социальных объектов», – констатировал глава регионального Правительства.

Большой интерес со стороны участников заседания вызвал доклад о деятельности «младших коллег» региональных министров за первое полугодие – молодежного правительства Самарской области, с которым выступила премьер молодежного кабинета Элла Герейханова.

Молодежное правительство Самарской области VI созыва приступило к работе в январе. За это время молодые министры самостоятельно организовали и прошли обучение по работе в молодежном органе власти, выстроили контакты с действующими министерствами и ведомствами, молодежными организациями региона, разработали и направили в федеральный центр десять законодательных инициатив, приняли участие в организации крупнейшего молодежного форума «Российская студенческая весна», который проходил в Самаре с 18 по 24 мая. Молодежное правительство – активный участник социальных акций и мероприятий, проводимых в Самарской области, и нередко – их идейный вдохновитель и организатор. Так, член молодежного правительства Антон Полтораднев предложил идею проведения Всероссийского конкурса студенческих экспериментов в космосе и стратосфере «Линия Кармана». Реализация проекта стартовала 12 апреля.

Кроме того, члены молодежного правительства активно участвовали в сборе помощи вынужденным переселенцам и отправке гуманитарных грузов на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Десять идей молодежного правительства прошли экспертный отбор и были направлены для представления на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив.

«Очень интересный доклад. Импонирует, что у вас есть желание менять мир к лучшему, вы решаете вопросы на месте, участвуете в проектах, сами их генерируете, советуетесь при этом с людьми, а это на самом деле - самое важное в работе правительства любого уровня, формируете законодательные инициативы. Мы с вами здесь на одной волне», - прокомментировал сообщение Эллы Герейхановой Виктор Кудряшов.

В завершение премьер регионального кабмина призвал областных министров активнее взаимодействовать с коллегами из молодежного органа власти и учитывать их работу при формировании кадрового состава работников министерств.