На выставке "Иннопром" Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством госкорпорации Ростех

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Заместитель гендиректора корпорации Дмитрий Леликов отметил: Ростех многое связывает с Самарской областью.



- Нам было бы очень интересно узнать Ваше мнение о работе наших предприятий, о том, в каком направлении нам стоит развиваться, чем мы можем быть полезны друг другу и как мы вместе можем улучшить экономику Самарской области, экономику "ростеховских" предприятий в Самаре.



- Если говорить про внутреннюю работу внутри субъекта, задачи команды экономического блока Самарской области – быть в помощь нашим предприятиям в развитии, - ответил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. - Там, где это необходимо - обеспечивать бесперебойность работы в части создания комфортных условий для сотрудников. Если говорить про взаимодействие с федеральным центром, то наша работа - поддерживать и лоббировать все проекты, связанные с промышленным развитием. Будем делать это много. У нас очень хорошая кооперация прослеживается: "Университет - Предприятия - Регион". Большие проекты уже сейчас начались. Это и строительство кампуса, передовые инженерные школы существуют. И это не предел.

Фото: скриншот видео СОВА