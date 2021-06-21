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На съезде «ЕР» одобрена кандидатура самого молодого участника предвыборной гонки – волонтера из Тольятти Ирины Долгополовой

21 июня 2021 18:34
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На съезде «Единой России» заявлено о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы - почти на 50%.

В первую пятерку общефедерального списка вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», - сказал Владимир Путин.

Самым юным кандидатом региональных списков стала Ирина Долгополова из Тольятти. С 14 лет она активно занимается волонтерской деятельностью. Сегодня Ирина - один из лидеров объединенного волонтерского центра Тольятти #МыВместе. Во время пандемии коронавируса девушка одной из первых вызвалась помогать людям, оказавшимся на самоизоляции.

«Владимир Путин обозначил все самые острые проблемы и неотложные задачи, стоящие перед страной. Одна из них касается сегодня всех без исключения. Это борьба с пандемией коронавируса. Внести свой вклад в победу над пандемией может каждый - достаточно просто поставить прививку и обезопасить себя и своих близких. Также президент поручил выделить очень серьёзные средства на развитие жизненно важных направлений, от которых зависит дальнейшее развитие страны. …Здесь и здравоохранение, и образование, и экология, и ЖКХ, и развитие инфраструктуры. Наша общая цель - заботиться о тех, кто нуждается в помощи, защищать интересы страны и делать все возможное для ее успешного развития», - поделилась Ирина Долгополова.

 

Теги: самый молодой XX съезд кандидаткра

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