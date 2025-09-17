Я нашел ошибку
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
В праздничном богослужении и Крестном ходе приняли участие сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.
В Сызрани благодарственный молебен прошел в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель

17 сентября 2025 21:35
68
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.

Исполняющим обязанности заместителя генерального директора – управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» 16 сентября 2025 года назначен Олег Выдумлев, ранее занимавший пост заместителя управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн». Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.

Приказ о назначении Олега Выдумлева на новую должность подписан генеральным директором АО «ОДК» Александром Грачевым 16 сентября 2025 г. Олег Выдумлев сменил Алексея Соболева, который возглавлял ПАО «ОДК-Кузнецов» с марта 2019 года. 

Алексей Соболев продолжит работу в Объединенной двигателестроительной корпорации в должности заместителя генерального директора ОДК по операционной эффективности. 

Олег Выдумлев родился в 1967 году в городе Рыбинск Ярославской области. До 2009 года служил в Вооруженных Силах. С 2009 по 2020 год занимал руководящие должности в экономическом блоке, а с 2020 года стал заместителем управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн», также входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха и специализирующегося на выпуске газотурбинных двигателей. Олег Выдумлев награжден государственными наградами. 

 

Фото:    ПАО «ОДК-Кузнецов»

Теги: Самара

