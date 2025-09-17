На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель

68

Исполняющим обязанности заместителя генерального директора – управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» 16 сентября 2025 года назначен Олег Выдумлев, ранее занимавший пост заместителя управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн». Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.

Приказ о назначении Олега Выдумлева на новую должность подписан генеральным директором АО «ОДК» Александром Грачевым 16 сентября 2025 г. Олег Выдумлев сменил Алексея Соболева, который возглавлял ПАО «ОДК-Кузнецов» с марта 2019 года.

Алексей Соболев продолжит работу в Объединенной двигателестроительной корпорации в должности заместителя генерального директора ОДК по операционной эффективности.

Олег Выдумлев родился в 1967 году в городе Рыбинск Ярославской области. До 2009 года служил в Вооруженных Силах. С 2009 по 2020 год занимал руководящие должности в экономическом блоке, а с 2020 года стал заместителем управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн», также входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха и специализирующегося на выпуске газотурбинных двигателей. Олег Выдумлев награжден государственными наградами.

