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Рабочее совещание в Самаре провели в Центральной городской библиотеке им. Н.К.Крупской.



На рабочем совещании обсудили подготовку Самары к летнему спортивному сезону 2022 года. В городе будет организована работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в местах общего пользования.



⚽️Кроме общегородских мероприятий в июне-августе 2022 года на территории Самары запланировано проведение 38 официальных городских соревнований по 15 видам спорта с охватом участников порядка 5 000 человек. Всего в спортивное лето 2022 будет организовано более 100 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом до 60 000 человек.



На совещании также обсудили координацию работы по включению горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями. В настоящий момент специалисты проводят опрессовку тепловых сетей Центральной отопительной котельной. По этой причине, до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города - Октябрьском, Советском, а также частично – в Железнодорожном.

Фото: администрация Самары