На конференции ДОМ.РФ Виктор Кудряшов представил опыт Самарской области в применении механизма инфраструктурных облигаций

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18 ноября 2022 года в Москве состоялась конференция «Инфраструктурные облигации. Финансируем будущее страны», которую организовал ДОМ.РФ. В качестве спикера в работе конференции принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который представил опыт Самарского региона в реализации проекта создания автомобильной дороги «Обход Тольятти».

Механизм инфраструктурных облигаций в стране реализуется с прошлого года. Он является элементом «инфраструктурного меню», разработанного Правительством Российской Федерации. Этот инструмент, сочетающий меры господдержки и подход банковского кредитования, направлен на реализацию масштабных проектов в сфере жилищного строительства и развития городских территорий.

Конференция «Инфраструктурные облигации. Финансируем будущее страны» была организована с целью выстраивания открытого диалога между участниками механизма и обмена практическим опытом. Представители субъектов Российской Федерации, региональных корпораций и фондов развития, застройщиков, инвесторов, банков в ходе панельных сессий и круглого стола обсудили особенности механизма и тренды его развития.

«Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ позволяют привлекать долгосрочные финансовые ресурсы на строительство жилой инфраструктуры – инженерных сетей, социальных объектов, дорог. Мы видим интерес регионов к механизму, но понимаем, что на местах не всегда хватает компетенций для работы с таким инструментом. Чтобы поделиться экспертным мнением и организовать обмен опытом, мы и решили провести конференцию», – отметил директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Виктор Кудряшов, участвуя в панельной сессии «Практические аспекты использования механизма инфраструктурных облигаций», рассказал о сотрудничестве Самарского региона с ДОМ.РФ, опыте применения механизма инфраструктурных облигаций при реализации стратегически важного проекта – строительстве автодороги «Обход Тольятти».

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Самарской области осуществляется строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Стратегический для страны и региона проект находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По оценке Правительства Российской Федерации, потенциал транспортного коридора, особенно в современных условиях, трудно переоценить. Объект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, Казахстаном, другими странами. Прогнозируется прирост ВВП страны оценочно в объеме свыше 2,5 трлн. рублей.

Реализация проекта самым непосредственным образом повлияет на социально-экономическое развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, даст мощный толчок развитию Тольятти – крупнейшего моногорода страны. Существенно улучшится транспортная связанность Самарской области с другими странами, а также регионами России, повысится мобильность трудовых ресурсов на территории агломерации. Всё это будет способствовать повышению инвестиционного потенциала Самарской области, развитию промышленного производства региона.

Трасса «Обход Тольятти» — это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. «Для Самарской области государственно-частное партнерство является одним из самых успешных и перспективных механизмов реализации масштабных инфраструктурных проектов. По уровню развития ГЧП мы сегодня входим в число лидирующих субъектов страны. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионе отмечается стабильный рост количества реализуемых проектов государственно-частного партнерства. В стадии активной реализации находится 57 проектов на сумму более 175 млрд. рублей», – сообщил председатель Правительства Самарской области.

Проект строительства автодороги «Обход Тольятти» реализуется в форме концессии, 16 октября 2019 года было заключено концессионное соглашение с акционерным обществом «Концессионная компания «Обход Тольятти», созданным при участии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вследствие изменения макроэкономических условий реализации проекта возникли дополнительные издержки. «В этой связи важной задачей для Правительства Самарской области стал поиск инструмента, который смог бы минимизировать последствия изменения процентных ставок, и, следовательно, снизить потенциальную бюджетную нагрузку по выплатам региона. В решении этого вопроса нам помог предложенный ДОМ.РФ механизм инфраструктурных облигаций», - рассказал участникам конференции Виктор Кудряшов.

Совместно с концессионером были проведены переговоры с ДОМ.РФ по вопросу привлечения льготного финансирования. Подготовлено обоснование потребности в средствах, рассчитаны эффекты, получена поддержка заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. «Мы благодарны за поддержку Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Энваровичу Файзуллину», – сказал Виктор Кудряшов.

Благодаря совместной слаженной работе группы ДОМ.РФ и Правительства Самарской области удалось не только в кратчайшие сроки пройти все этапы согласования и одобрения проекта, но и оперативно подписать с концессионером договор займа. Для проектов такого масштаба применение механизма инфраструктурных облигаций является инновационным и беспрецедентным. «Мы на практике убедились в профессионализме команды ДОМ.РФ и уверены, что наше успешное сотрудничество позволит закончить строительство объекта и начать его эксплуатацию в установленный графиком срок», – считает первый вице-губернатор Самарской области.

В заключение Виктор Кудряшов подчеркнул, что применение инфраструктурных облигаций в проекте «Обход Тольятти» – это бесценный опыт, который регион будет масштабировать и распространять на другие инфраструктурные проекты Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО