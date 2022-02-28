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Москва ответит на запрет на полеты российских авиакомпаний зеркально, но с учетом своих интересов. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Разумеется, здесь будут ответы. Руководящим принципом будет принцип взаимности, и, конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы", - сказал представитель Кремля.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

Фото: ТАСС