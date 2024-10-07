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Молодёжь Самарской области поздравила Владимира Путина с днём рождения

7 октября 2024 11:28
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Молодёжь Самарской области поздравила Владимира Путина с днём рождения
Активисты «Единой России» организовали поздравительный флешмоб в честь дня рождения Президента Российской Федерации.
 

Свыше 100 человек собрались на базе спортивного комплекса «Виктория» в Самаре, среди которых активисты «Молодой Гвардии Единой России», волонтёры «Единой России», представители молодёжных объединений Самарской области, студенческий совет колледжа СамГТУ для того, чтобы поздравили национального лидера России с днем рождения.

Молодые жители региона развернули 60 квадратных метров российского триколора и выстроились в надпись «ПУТИН». 

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы желаем крепкого здоровья и всего самого лучшего, благодарим Вас за поддержку которую вы оказываете нашим военнослужащим и их семьям, за ваш труд на благо жителей России!», - выразил общее мнение всех участников флешмоба член Координационного Совета Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», руководитель Регионального штаба Самарского реготделения Антон Родионов.

«Мы желаем нашему дорогому Президенту - крепкого здоровья, счастья и конечно же, процветания нашей любимой России!», - присоединились к поздравлению активисты «Единой России» и МГЕР  из Отрадного  и Сергиевска.

В день рождения нашего Президента Владимира Путина.у нас есть  возможность не только поздравить нашего лидера, но и вспомнить о тех значительных переменах, которые произошли в нашей стране за последние годы, считает председатель Студенческого Совета Колледжа СамГТУ Сергей Спирин и члены студсовета.

Более двух десятилетий все самые весомые достижения страны связаны с именем Владимира Путина, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия».

«Под руководством Владимира Владимировича Путина решаются масштабные, исторические по своему значению задачи: народосбережение, обеспечение безопасности и независимости нашего Отечества, достижение технологического суверенитета страны», - отметил Федорищев.

«Самарская область видит поддержку со стороны главы государства. Здесь реализуются все национальные проекты и федеральные программы, предприятия обеспечены госзаказами, мы получаем поддержку для развития социальной инфраструктуры, научного и производственного потенциала. Со своей стороны приложим все силы, чтобы регион и дальше выполнял поставленные задачи, был опорой и поддержкой для Президента и для всей страны», - считает секретарь Самарского  регионального отделения партии.

Напомним, что 7 октября в день рождения Президента страны активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Самарской области традиционно запускают Марафон добрых дел, во время которого помогают медикам и пациентам самарских медучреждений, семьям участников СВО, ветеранам войны и труда, пожилым людям, волонтёрским организациям.

Теги: Единая Россия

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