Молодые мамы региона получают единовременную выплату при рождении первого ребенка

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В Самарской области подано более 800 заявлений от молодых мам на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка. Новая мера поддержки женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, начала действовать в ноябре 2024 года по поручению главы региона Вячеслава Федорищева и является частью Программы социально-экономического развития Самарской области.

В Год семьи в регионе действовало 39 мер поддержки, одна из них единовременная денежная выплата молодым мамам. Размер выплаты, как и региональный семейный капитал, положенный при рождении третьего и последующих детей, составляет 100 тысяч рублей. Всего в 2024 году в Самарской области всеми мерами государственной помощи было охвачено более 1 миллиона человек или каждый третий житель региона.

В Елховском районе новой мерой поддержки воспользовались 5 молодых мам. «Все заявления были поданы через социальный портал, — говорит руководитель Елховского отделения Управления социальной защиты населения Оксана Галдеева. — Я считаю, что это очень хорошая поддержка финансовая для молодых женщин, которые впервые стали мамами. Кто-то из них учится, у кого-то маленький стаж, поэтому может быть не достаточно высокооплачиваемая работа. В любом случае — это очень хорошее подспорье для мамы и малыша. Ещё раз хочу отметить, с каким вниманием губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев относится к нашим семьям».

В 2025 году поддержка молодых мам продолжится. По прогнозам регионального министерства социально-демографической и семейной политики, ежегодно более 4 тысяч молодых мам смогут получить единовременную выплату при рождении. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете.

Оформить выплату в размере 100 тысяч рублей можно в течение первого года жизни ребёнка, обратившись в управление соцзащиты по месту жительства или подав заявление через социальный портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: https://minsocdem.samregion.ru/portal.

«Все деньги мы потратили на нашу малышку. Купили коляску, кроватку, одежду, игрушки. Это были такие приятные траты. Очень рады, что сейчас так поддерживают молодые семьи», — рассказывают молодые родители Дарья и Олег Григорьевы из села Елховка.

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