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Ведомство обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий.
МО РФ: на Украине вскрыты факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США 
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МО РФ: на Украине вскрыты факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США 

6 марта 2022 20:01
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Ведомство обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий.

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. Об этом сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", - сказал он.

По словам генерала, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

"Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины <...> Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов", - сказал он.

Как отметил Конашенков, сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. "Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", - сообщил официальный представитель МО РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

 

Фото:  скриншот видео

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