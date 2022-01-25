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Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Токарева

25 января 2022 17:42
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Владимира Токарева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

"Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в распоряжении на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, 21 января Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Токарева до 18 марта. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Согласно материалам суда, в деле идет речь о сумме в 523 млн руб.

По версии следствия МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора компании "Спецтрансстрой", с целью хищения ее денежных средств вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства предприятия, а также компании "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций.

Следствие указывало, что в деле есть и другие фигуранты, кроме Токарева. Владимир Токарев был назначен на должность замминистра транспорта в ноябре 2018 года. С 2016 по 2018 год являлся первым заместителем генерального директора ООО "Спецтрансстрой", а до этого занимал руководящие должности в "Русгидро", являлся замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития РФ.

 

Фото:  Антон Новодережкин/ТАСС

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