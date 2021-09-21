Мишустин: в 2022 году МРОТ превысит 13,6 тыс. рублей

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Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей, передает ТАСС.

"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек", - сообщил Мишустин на заседании правительства.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

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