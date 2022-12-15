Мишустин назначил Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования

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Премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

"Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования", - указывается в заявлении.

Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде России в 2001 году, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.

В кабмине напомнили, что с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который будет образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования, пишет РИА Новости..

© Фото : Пенсионный фонд РФ