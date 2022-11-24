Минобороны сообщило о возвращении еще 50 российских военных из украинского плена

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Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

"Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.

Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.

Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.

Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.

Обмен пленными с Украиной. Архивное фото