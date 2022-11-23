Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена

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Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

"Двадцать третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.

Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.

Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 3 ноября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 107 человек.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ/РИА Новости