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Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.
Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена
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Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена

23 ноября 2022 18:59
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Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.

Более 30 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

"Двадцать третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.

Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.

Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 3 ноября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 107 человек.

 

Фото:    РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ/РИА Новости

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