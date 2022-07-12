Минниханова начали указывать в документах как «главу», а не как «президента» Татарстана

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пока не известно, были ли среди пассажиров россияне.
Микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции
Путин ввел в правительстве должность вице-премьера — министра промышленности и торговли.
 Число вице-премьеров в правительстве РФ увеличилось с 10 до 11
На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону.
Дмитрий Азаров встретился с «Крыльями Советов» в преддверии старта нового сезона
Всего на конкурс было подано более 19 тысяч инициатив по семи тематическим направлениям.
Социальные проекты из Самарской области вошли в ТОП-200 инициатив форума «Сильные идеи для нового времени»
Полицейские пытались уговорить ребенка отойти от окна, но он только улыбался.
В Самаре транспортные полицейские и неравнодушные прохожие не дали выпасть из окна полуторагодовалому мальчику
"По предложению творческого коллектива"
Главным режиссером московского театра "Ленком" стал Алексей Франдетти
Прием заявок продлится до 18 июля.
Молодые самарские политологи смогут побороться за премию «Дигория»
Общее количество рабочих мест, которые планируют создать четыре резидента, возрастет в 3,8 раза, со 196 до 740 рабочих мест.
Действующие резиденты ТОСЭР «Тольятти» создадут почти в 4 раза больше рабочих мест
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.3
0.03
EUR 61.81
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"
Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле
«Лето с библиотекой»: увлекательный и познавательный проект СОУНБ продолжается
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Минниханова начали указывать в документах как «главу», а не как «президента» Татарстана

12 июля 2022 16:29
146
После того, как в силу вступили положения закона о публичной власти. С критикой этих новых положений выступал парламент республики.

Должность Рустама Минниханова в официальных документах начали указывать не как «президент», а как «глава Татарстана». Это следует из распоряжения и указа президента Владимира Путина, опубликованных на портале правовой информации, сообщает РБК.

Распоряжение признает утратившим силу другое распоряжение от января 2020 года о президиуме Госсовета России. В нем есть указание заменить «позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан <...> позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ».

Указ же в том числе вносит изменения в состав Госсовета, и наряду с другими поручениями в документе содержится следующее: «наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: «Глава Республики Татарстан».

Татарстан — единственная республика в России, руководитель которой именовался «президент», в то время как в остальных республиках — «главы». Особый статус органов власти региона изначально закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, заключенным в 1994 году. Однако в 2017 году срок действия договора истек и продлевать его федеральный центр не стал.

Теперь название должности Минниханова поменяли в официальных документах после того, как вступили в силу статьи закона о публичной власти, касающиеся названий и полномочий глав регионов. Соответствующий законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, возглавляющие комитеты палат по госстроительству и законодательству. Среди прочего поправки предусматривали унификацию названия органов исполнительной власти и руководителей регионов. Губернаторов или президента, как, например, в Татарстане, было предложено называть «глава», а региональный орган исполнительной власти — «правительство».

Парламент Татарстана выступил против переименования президента республики, назвав отдельные положения законопроекта «противоречащими основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства». Несмотря на критику со стороны региона, в декабре 2021 года Госдума одобрила законопроект. Минниханов пообещал исполнять его требования, но отметил, что голос региона «не услышали». На своем сайте он по-прежнему указан как «президент».

 

Фото: Александр Рюмин /ТАСС/РБК

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
262
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
247
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1159
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
385
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
474
Весь список