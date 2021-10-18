Министром социально-демографической и семейной политики Самарской области стала Регина Воробьева

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В понедельник, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований.

Перед началом работы Дмитрий Азаров представил коллегам нового министра социально-демографической и семейной политики Самарской области — Регину Воробьеву. Ранее она занимала пост заместителя главы ведомства, руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства.

Также она была исполнительным директором Самарской региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце». С сегодняшнего дня Регина Воробьева приступила к обязанностям министра.

"Регина Алексеевна имеет большой опыт работы в разных должностях. Она возглавляла Самарский союз молодежи, не один год проработала заместителем министра социально-демографической политики, имеет опыт работы в общественных организациях. Она знает запрос, который есть у людей и общественных организациях, имеет серьёзные компетенции и в сфере государственного управления", — отметил губернатор и вручил новому министру удостоверение.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области