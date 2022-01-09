Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что намерен искать путь для разморозки отношений с Россией

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, вступивший в должность 17 декабря, намерен искать путь, чтобы разморозить отношения республики с РФ, передает ТАСС.

"Мы будет искать путь, как разморозить чешско-российские [отношения]. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы [как страна] в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии. Вопросом [является], как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить и что мы можем иметь предметные, нормальные отношения", - сказал Липавскийв воскресенье, выступая в дискуссионной передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24.

Фото: EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY/ТАСС