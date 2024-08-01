Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области

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Михаил Смирнов назначен на должность врио первого вице-губернатора — руководителя правительства Самарской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Михаил Смирнов ранее возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

После назначения врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в региональном правительстве начались кадровые перестановки. Посты врио вице-губернатора заняли Антон Емельяненко и Вячеслав Романов, прибывшие из Тульской области. Александр Фетисов, с 2018 года курирующий вопросы социального развития региона, занял пост вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики.

Михаил Смирнов неоднократно обозначал проблему роста цен на обслуживание оборудования крупнейшего газового монополиста региона ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК), пишет Коммерсантъ.