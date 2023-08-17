Михаил Мишустин поддержал предложения Губернатора Дмитрия Азарова по развитию Самарского региона

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В четверг, 17 августа, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Премьер-министр оценил производственные мощности крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса – РКЦ «Прогресс» и ОДК-Кузнецов, познакомился с перспективными разработками и пообщался с представителями трудовых коллективов. После этого во время двусторонней встречи Глава Правительства и губернатор Дмитрий Азаров обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

«Мы сегодня с вами посмотрели два, я бы сказал, легендарных предприятия – это и ОДК-Кузнецов Объединенной двигателестроительной корпорации, и Прогресс. Силовые установки, газотурбинные двигатели, ракеты – знаменитые «Союз-2», которые заменили королёвскую «семерку», посмотрели перспективные разработки. Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент. И 30 тысяч человек, занятых на этом предприятии, показывают ежедневно в буквальном смысле слова, что можно очень эффективно, высокотехнологично работать в этой сфере. И не только в сфере оборонно-промышленного комплекса. Здесь очень много предложений для гражданских отраслей», – заявил Михаил Мишустин.

Глава Правительства поинтересовался у губернатора о том, как в Самарской области развивается здравоохранение, образование – особенно это актуально в преддверии Дня знаний. Дмитрий Азаров доложил, что 691 школа и 62 учебных заведения среднего профессионального образования полностью подготовлены к 1 сентября и новому учебному году.

«Работа проведена большая. Мы в последние годы построили 9 новых школ. Михаил Владимирович, благодарим Правительство за поддержку по проведению капитальных ремонтов школ. Здесь у нас сомнений нет, что со всеми задачами к 1 сентября мы справимся. В этом году три новые школы открываем, на следующий год еще две», – добавил глава региона и отметил, что всего в планах строительство 9 школ.

Говоря о развитии системы здравоохранения, Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы благодаря национальному проекту в медицине на 1 января было введено в строй 115 новых объектов, закуплено 14 тысяч единиц современного оборудования, полностью обновлен парк скорой медицинской помощи.

«Изменения в последние годы благодаря нацпроекту произошли просто колоссальные, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень серьезные планы и в текущем году, несмотря на сложности, которые пытаются нам создать наши недруги, – 40 объектов здравоохранения мы должны ввести в текущем году. 11 уже возведено. Уверены, все задачи, которые здесь поставлены, будут выполнены».

Речь зашла и о Самарском медицинском университете, который сегодня готовит специалистов для региона и страны в целом. «Я знаю врачей, которые заканчивали этот замечательный вуз», – отметил Михаил Мишустин.

«Сегодня он является участником и одним из лидеров образовательных программ Миннауки – и академического лидерства, и передовая инженерная школа. Важно, что сегодня наш медицинский университет открыл собственное производство. Уже не опытное, а настоящее производство», – рассказал губернатор.

Дмитрий Азаров заострил внимание Главы Правительства на работе с ветеранами специальной военной операции. «Мы разработали специальную программу, которая называется «Возвращение». Предусмотрены в этой программе и реабилитация, и социализация, и дополнительное образование, если нужно. И наша программа была рекомендована Президентом страны для тиражирования в других регионах», – отметил губернатор. Он добавил, что особое внимание уделяется госпиталю ветеранов войн. «Михаил Владимирович, здесь есть одна просьба: обновить аппарат МРТ, оборудование в целом», – обратился глава региона к Председателю Правительства.

«Обязательно. Знаю, что вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. И в этом смысле обязательно окажем помощь. Соответственно, все необходимые средства будут выделены», – заявил Михаил Мишустин.

«Михаил Владимирович, спасибо вам огромное, это очень важно», – ответил Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал, что «серьезное движение», а главное – результаты, которых удалось добиться в последние годы, есть в сфере культуры и спорта. «Вновь строятся новые модельные библиотеки, дома культуры, спортивные сооружения – ФОКи, ледовые арены. Михаил Владимирович, и здесь огромное спасибо, что Правительство в этот непростой период не снижает финансирование. Мы все обязательства, которые взяли перед людьми, выполняем. Более того, в этом году нам предоставлена возможность опережающими темпами за счет специальных решений по кредитам фактически программу 2024 года выполнять в текущем году. Мы этими инструментами воспользовались», – отметил Дмитрий Азаров.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты, казначейские кредиты, средства фонда развития территории примерно на 24 млрд дали возможность вам развиваться. И у нас по запланированным всем решениям на трехлетку около 29 млрд рублей запланировано на развитие транспортной инфраструктуры. И здесь я знаю, что вы очень активно занимаетесь, в том числе, и проектно-сметной документацией, и подходами», – отметил Михаил Мишустин.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область активно пользуется всеми инструментами, предложенными Правительством России. «Если говорить об инфраструктурных бюджетных кредитах, то общая сумма составляет 19,5 млрд рублей», – доложил Губернатор. Более 9 млрд направлены на реализацию важнейшего объекта – обхода Тольятти со строительством моста через Волгу. «Этот проект реализуется по поручению Президента. На сегодняшний день благодаря этой поддержке, вашим специальным решениям уже реализовано 83% проекта. В следующем году, я уверен, мы этот объект введем, и я вас приглашаю – в случае возможности – посетить этот очень важный объект», – обратился к Главе Правительства Глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что в настоящий момент сообщение между правым и левым берегом Волги на территории региона осуществляется по плотине ГЭС. «И там пробки 24 часа в сутки. Мы в выходные дни вынуждены останавливать даже большегрузы, весь транзитный транспорт, для того чтобы люди могли перемещаться. И конечно, строительства моста и дороги – это очень важное решение», – добавил Дмитрий Азаров.

Также 10 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита было направлено на завершение строительства первой ветки самарского метрополитена. Она была запроектирована еще в советские времена и сейчас включает 11 станций. «Благодаря этой поддержке метро из когда-то рабочей окраины должно прийти в исторический центр города, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Ветка метро разумно позволит увеличить пассажиропоток. У нас сейчас поезда ходят с интервалом 15 минут, потому что нет закольцовки. Реализация этой станции позволит сократить интервал движения до 4-6 минут. И это огромный потенциал дополнительного жилищного строительства. Мы рассчитываем на то, что около 3 млн кв. м может дать импульс развитие метро».

Кроме того, бюджетные кредиты опережающего финансового обеспечения позволили выполнить в текущем году объекты, запланированные к строительству в 2024 году. «Огромное вам спасибо, это действительно опережающее развитие», – обратился Дмитрий Азаров.

Благодаря этой поддержке в этом году в регионе будет приведено в порядок 61,5 километров дорог на сумму 1,5 миллиарда рублей. Помимо этого, будет построено 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Также, новый облик приобретают дома культуры. На эти цели направлено порядка 50 млн рублей.

«Если говорить про специальный казначейский кредит, направленная сумма составляет 1 млрд 099 млн рублей. Мы со дня на день рассчитываем подписать соглашение и запланировано приобретение 309 автобусов. Михаил Владимирович, это очень важно для развития общественных перевозок. Мы приобрели 108 автобусов, в том числе благодаря гранту за эффективное региональное управление. Мы все деньги решили сконцентрировать сегодня на главной задаче. Для людей это важно. У нас обновление сразу 417 автобусов благодаря вашей поддержке – это очень заметно», – подчеркнул губернатор.

«Это действительно заметно», – отметил Михаил Мишустин.

«Мы будем просить вас войти в программу «Мобильный город», успешный проект, как сейчас показала практика. Мы будем с этим тоже обращаться, Михаил Владимирович, к вам», – сказал губернатор.

Дополнительные 2,5 млрд рублей из Фонда развития территорий позволили увеличить темпы переселения людей из аварийного жилья. «Сейчас мы хотим на год раньше программу выполнить очередную, все для этого есть. По итогам прошлого года мы идем с опережением на 13-14%. В этом году у нас 4900 человек надо переселить, треть уже переселена. Но сейчас активный ввод жилья производится. И мы планируем в 24-м году эту программу закрыть», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Также, около 300 миллионов направлены на развитие коммунальной инфраструктуры, строительство котельных.

«Михаил Владимирович, все инструменты, которые сегодня предлагает Правительство, – инфраструктурное меню – мы стараемся несомненно использовать», – заявил губернатор.

Подводя итоги встречи, Председатель Правительства отметил успехи региона по ряду направлений.

«Сегодня меня обрадовало количество молодежи, которое видел на предприятиях ОДК-Кузнецов и Прогресс. И по словам руководителей примерно 40% сменилось сотрудников в сторону омоложения, и из них вообще 70% пришла молодежь. Это не может не радовать. Очень важно заинтересовать молодежь такими предприятиями, высокотехнологичными. Но что ещё более радует – это успехи, которые есть (и мы их видим) в области по развитию здравоохранения, по школам, по образованию, по целому ряду вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона. Знаю, что у вас выборы в сентябре. Хотел бы пожелать Вам и коллективу удачи и успеха, уважаемый Дмитрий Игоревич», – обратился Михаил Мишустин к Дмитрию Азарову.

Фото: Андрей Савельев