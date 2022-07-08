МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград

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Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса транзита в Калининградскую область в ближайшее время, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", — сообщила она.

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Брюссель и Вильнюс примут единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в Калининградскую область.

"Ожидать до бесконечности мы не будем <…> Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российские экономические партнеры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничительных мер.

Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что комиссия пока не подготовила рекомендации для Вильнюса по вопросу транзита российских товаров в Калининград, но находится в контакте с местными властями.

Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: строительных материалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около пятидесяти процентов от всего объема перевозок.

В МИД России назвали такие действия агрессивными и выходящими за пределы недружественных линий. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

В свою очередь, литовские власти утверждают, что только выполняли санкции Евросоюза. При этом президент страны Гитанас Науседа заявлял, что республика не пойдет на уступки России в этом вопросе.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что в Кремле ведется соответствующая работа.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков