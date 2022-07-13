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МИД Литвы положительно оценил рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

13 июля 2022 21:51
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Литва будет придерживаться "единой и скоординированной санкционной политики ЕС", чтобы не "расколоть трансатлантическое единство".

Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство", говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел республики, передает РИА Новости.

Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.

"Еврокомиссия 13 июля 2022 года выпустила обновленное разъяснение санкций ЕС по поводу применения ограничительных мер к транзиту в Калининград российских товаров через территорию ЕС... Литва положительно оценивает вводимые ограничения объемов транзита через ЕС... а также обязательство усилить контроль этого транзита", - говорится в сообщении.

Министерство также отмечает, что Литва, "будучи членом и последовательной сторонницей трансатлантического сообщества", не может игнорировать оценок и позиций Еврокомиссии и стратегических политических партнеров политики Литвы и поэтому будет придерживаться "единой и скоординированной санкционной политики ЕС", чтобы не "расколоть трансатлантическое единство".

 

Фото:    pxhere

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