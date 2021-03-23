Места для митингов могут выделить отдельно

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил выделить площадки, на которых можно проводить уличные акции, сообщает RT.

Орлов заметил, что по закону, митинг на улице может быть организован в любом месте, которое для этого приспособлено.

Политолог видит проблему в том, что акции, которые происходят в оживленных местах, ограничивают права других людей. Также митинги могут помешать ведению бизнеса, так как затрудняется доступ клиентов к ресторанам, магазинам, салонам красоты.

Для решения проблемы Орлов видит один выход - наделить муниципальные власти возможностью определять специальные места для митингов.

При этом у органов исполнительной власти, которые занимаются организацией традиционных мероприятий, посвященных, например, Дню Победы, останется право выбирать площадку самостоятельно, сообщает СОВА.инфо.