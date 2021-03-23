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Места для митингов могут выделить отдельно

23 марта 2021 13:29
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Места для митингов могут выделить отдельно

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил выделить площадки, на которых можно проводить уличные акции, сообщает RT.

 Орлов заметил, что по закону, митинг на улице может быть организован в любом месте, которое для этого приспособлено.

Политолог видит проблему в том, что акции, которые происходят в оживленных местах, ограничивают права других людей. Также митинги могут помешать ведению бизнеса, так как затрудняется доступ клиентов к ресторанам, магазинам, салонам красоты.

Для решения проблемы Орлов видит один выход - наделить муниципальные власти возможностью определять специальные места для митингов.

При этом у органов исполнительной власти, которые занимаются организацией традиционных мероприятий, посвященных, например, Дню Победы, останется право выбирать площадку самостоятельно, сообщает СОВА.инфо

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