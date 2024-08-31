Я нашел ошибку
Главные новости:
Мединский станет куратором нового управления Кремля
Мединский станет куратором нового управления Кремля
Учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ
Учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ
в Самарской области произошло смертельное ДТП
В Самарской области произошло смертельное ДТП
Полицейские проверили техническое состояние школьных автобусов в Шенталинском и Кинельском районах
Полицейские проверили техническое состояние школьных автобусов в Шенталинском и Кинельском районах
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом
Житель Кинель-Черкасского района, встретив соседку, которая шла в гости, обокрал ее дом
Спрос на зоотакси в России вырос в два раза
Спрос на зоотакси в России вырос в два раза
Опрос показал, что жители Самары помнят из школьной программы
Опрос показал, что жители Самары помнят из школьной программы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Мединский станет куратором нового управления Кремля

31 августа 2024 14:03
113
Мединский станет куратором нового управления Кремля

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский будет курировать управление по государственной политике в гуманитарной сфере - в культуре и историческом просвещении. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации президента РФ.

"Владимир Мединский станет куратором нового управления", - сказал собеседник агентства. За каждым помощником президента, как правило, закреплены соответствующие структурные подразделения администрации президента РФ, работу которых они курируют, подчиняясь при этом главе администрации и, непосредственно, президенту.

Управление было образовано в структуре администрации президента в июне. 26 августа президент Владимир Путин утвердил своим указом положение об управлении. Согласно документу, управление будет готовить и представлять президенту предложения по профильным темам, в том числе по государственной культурной политике, а также по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей, проведению госполитики в области исторического просвещения.

Подразделение также будет обеспечивать взаимодействие президента с профильными организациями, будет информировать отрасль о принимаемых решениях. Еще одна функция - обеспечение работы Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
31 августа 2024  13:16
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
176
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
31 августа 2024  11:21
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
284
Антон Алиханов: «Мы активно стараемся помогать региону.»
30 августа 2024  17:14
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил мощности предприятий Самарской области
606
Вьетнамским гостям представили техническую базу, парк сельскохозяйственной техники, административно-хозяйственные и складские помещения, земельные участки сельскохозяйственного назначения, позволяющие сформировать кормовую базу.
30 августа 2024  14:46
Вьетнамский бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Самарской области
557
Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года
30 августа 2024  13:15
Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года
432
Весь список