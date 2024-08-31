Мединский станет куратором нового управления Кремля

"Владимир Мединский станет куратором нового управления", - сказал собеседник агентства. За каждым помощником президента, как правило, закреплены соответствующие структурные подразделения администрации президента РФ, работу которых они курируют, подчиняясь при этом главе администрации и, непосредственно, президенту.

Управление было образовано в структуре администрации президента в июне. 26 августа президент Владимир Путин утвердил своим указом положение об управлении. Согласно документу, управление будет готовить и представлять президенту предложения по профильным темам, в том числе по государственной культурной политике, а также по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей, проведению госполитики в области исторического просвещения.

Подразделение также будет обеспечивать взаимодействие президента с профильными организациями, будет информировать отрасль о принимаемых решениях. Еще одна функция - обеспечение работы Совета при президенте РФ по культуре и искусству.