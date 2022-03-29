Мединский: Москва получила предложения от Киева о его стремлении к безъядерному статусу

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Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск. Такие письменные предложения мы получили", - сказал он.

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля, несколько раундов встреч делегаций состоялись на территории Белоруссии. Затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 29 марта прошел новый очный раунд в Стамбуле.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС