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Маск указал на опасность «вечной войны» после выделения США помощи Украине

21 апреля 2024 10:34
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Маск указал на опасность «вечной войны» после выделения США помощи Украине

Решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине демонстрирует отсутствие стратегии выхода из конфликта и угрожает «вечной войной», заявил 21 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Меня больше всего беспокоит то, что не существует стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодые ребята умирают в окопах от артиллерийских снарядов, пулеметных очередей и снайперов на минных полях», — написал он в соцсети.

Так Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот сделал вывод, что выделенных Америкой денег не хватит для реализации заявленного «спасения Украины», пишут "Известия".

«Исходя из простой математики: новый законопроект о финансировании, который широко рекламируется как «спасение Украины», окупит ровно половину летнего провального контрнаступления», — написал Сакс.

Он также заметил, что американскими патриотами теперь называют тех, кто голосует за то, чтобы отправлять американские деньги за границу, размахивая иностранным флагом. Если же голосовать за то, чтобы оставить американские деньги на родине для финансирования таких приоритетных задач, как охрана границы, такого человека назовут иностранным агентом.

Ранее Дэвид Сакс высказывался о том, что западные страны хотят, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше. Он написал об этом 2 апреля в соцсети, отметив, что их целью является вечный конфликт.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 12 против. Включенные в законопроект почти $14 млрд помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику, отмечается в сообщении.

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