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Машины самарских автоволонтеров и медиков помоют бесплатно

29 января 2021 14:56
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Четыре бригады самарских добровольцев получили первые дисконтные карты на мойку своих «железных коней».

На втором Социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» представители волонтерских центров рассказали, какую работу ведут для того, чтобы облегчить труд медиков. Лучшие практики взяты на вооружение и уже применяются в регионах

Несколько автомоек Самары готовы обеспечить не только бесплатную, но и бесконтактную мойку для «карет» «скорой помощи» и машин мобильных бригад автоволонтеров «Единой России». Четыре бригады самарских добровольцев получили первые дисконтные карты на мойку своих «железных коней».

Глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов поблагодарил за работу волонтерский центр партии за помощь врачам и социальным работникам. Постоянно растет количество людей, которым рекомендовано проходить лечение на дому. Нагрузка на врачей увеличивается, количество пациентов становится больше. Глава района особо отметил участия социально ответственного бизнеса. Ранее сеть автозаправок «Роза мира» предоставила специальные топливные карты для заправки личных авто добровольцев, и машин волонтерского центра. Чистоту и дезинфекцию транспорта медиков и волонтеров обеспечивали автомойки «Лидер» и «Заря».

Теперь к ним присоединился и автомоечный комплекс «АкваБот» на Московском шоссе. Об этом рассказал директор комплекса Александр Перевалов

«Волонтёр получает одноразовую карту на одну бесплатную мойку, отдаёт ее администратору, и на выбор может помыть автомобиль на мойке самообслуживания или на автоматической роботизированной мойке. Такая мойка - быстрая и бесконтактная. Среднее время мойки роботом до 10 минут, что позволяет сократить время в очереди и медицинским автомобилям, и наших волонтеров не заставит долго ждать. Это очень удобно, быстро и гигиенично. Минимум контактов: водителю можно не выходить из машины, участвовать в процессе мойки или контактировать с персоналом автомойки. Автомобили волонтеров и «скорой помощи» мы обслуживаем вне очереди», - объяснил принцип работы «АкваБота» Александр Перевалов, добровольный помощник Объединенного волонтерского центра.

"Мы постоянно на связи с медучреждениями Самары, чтобы оперативно реагировать на их обращения. Есть специальный чат в мессенджере, и наши волонтеры на все просьбы реагируют достаточно быстро. Они готовы отвезти врача к пациенту, купить и доставить продукты, лекарства, горячие обеды. На следующей неделе увеличиваем количество бригад в регионе», - рассказал организатор и руководитель самарских автоволонтеров Михаил Натальчук.

Самарские водители -добровольцы уже воспользовались услугой по бесконтактной мойке машин и остались довольны скоростью исполнения и чистотой своих авто. Во время оттепели это особенно актуально, отмечают автоволонтеры. После «банных процедур» машины и их владельцы вновь отправились по вызовам: выезды с врачами городских поликлиник к пациентам, доставка лекарств и продуктов пенсионерам и людям на самоизоляции.

Снизить нагрузку на медперсонал и систему здравоохранения, оказать своевременную помощь и поддержку медицинским учреждениям региона – главные цели, которые преследуют добровольцы областной столицы. Уже набирает активность движение автоволонтеров в регионе, созданы первые мобильные бригады помощи врачам в Тольятти, Новокуйбышевске и Жигулевске, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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Комментарии

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