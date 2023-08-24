Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы реализации нацпроектов в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, выступая на открытии Всероссийской эндоскопической конференции в Самаре.
Медучреждения региона оснащены новым эндоскопическим оборудованием высокого класса
По мнению экспертов, очевидно, что в наши дни вопрос помощи участникам СВО и членам их семей выходит на передний план в жизни государства.
Оказание гуманитарной, социальной и юридической помощи участникам СВО обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре
В связи с проведением культурно-массового мероприятия «Летние вечера духовой музыки».
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Шостаковича
По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
По окончании матча «Крылья Советов» - «Балтика» будут поданы дополнительные трамваи и автобусы 
В связи с проведением работ по перевооружению инженерных коммуникаций.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Алексея Толстого
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
В Самаре будет ограничено движение по улице Гаражной
Правительство региона ставит задачу СОФЖИ нарастить объемы строительства.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам, связанным с деятельностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки
Подходит к концу обустройство баскетбольной площадки .
В Самарском районе завершается благоустройство двора в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.44
0.32
EUR 102.25
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы реализации нацпроектов в Самарской области

24 августа 2023 17:54
89
Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел традиционное заседание правительственной комиссии по региональному развитию.

В четверг, 24 августа, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел традиционное заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Участие в нем приняли представители федеральных министерств, ведомств, регионов страны, в том числе и Самарской области. На повестке – вопросы реализации национальных проектов и государственных программ.

Марат Хуснуллин в качестве положительного примера по реализации национальных и федеральных проектов привел Самарскую область, где в зеленой зоне находится исполнение шестнадцати программ, в желтой – три. «Хорошо работает регион. Председатель Правительства посещал Самарскую область и дал высокую оценку деятельности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и его команды», – отметил вице-премьер.

Напомним, Михаил Мишустин во время рабочей поездки на прошлой неделе, отметил, что Самарская область показывает хорошие темпы роста по всем направлениям – «по развитию здравоохранения, по школам, по образованию, по целому ряду вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона». Кроме того, Председатель Правительства подчеркнул вклад предприятий, в том числе ОПК, в развитие промышленности: «Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент».

На заседание правительственной комиссии обсуждались вопросы возведения жилья, социальной газификации, модернизации и строительства транспортной инфраструктуры и ремонта дорог. Марат Хуснуллин поручил руководителям регионов страны на постоянной основе контролировать исполнение взятых ранее на себя обязательств, ведь от этого зависит качество жизни граждан России.

Кроме того, Марат Хуснуллин отметил работу региона по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. «От качества услуг ЖКХ напрямую зависит комфорт жизни граждан. На решение этой задачи направлен целый ряд программ, одна из них – модернизация коммунальной инфраструктуры с участием средств ФНБ. Этот механизм, стартовавший в 2022 году, показал свою эффективность и востребованность регионами, уже достигнуты хорошие результаты. Самое главное – благодаря данному инструменту уже сейчас более качественными коммунальными услугами мы обеспечили 1 миллион россиян», – сказал вице-премьер и назвал Самарскую область, которая вошла в число 13 регионов России, где работы на объектах уже завершены.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
482
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
789
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
2277
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
23 августа 2023  11:29
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
414
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
318
Весь список