Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы реализации нацпроектов в Самарской области

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В четверг, 24 августа, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел традиционное заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Участие в нем приняли представители федеральных министерств, ведомств, регионов страны, в том числе и Самарской области. На повестке – вопросы реализации национальных проектов и государственных программ.

Марат Хуснуллин в качестве положительного примера по реализации национальных и федеральных проектов привел Самарскую область, где в зеленой зоне находится исполнение шестнадцати программ, в желтой – три. «Хорошо работает регион. Председатель Правительства посещал Самарскую область и дал высокую оценку деятельности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и его команды», – отметил вице-премьер.

Напомним, Михаил Мишустин во время рабочей поездки на прошлой неделе, отметил, что Самарская область показывает хорошие темпы роста по всем направлениям – «по развитию здравоохранения, по школам, по образованию, по целому ряду вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона». Кроме того, Председатель Правительства подчеркнул вклад предприятий, в том числе ОПК, в развитие промышленности: «Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент».

На заседание правительственной комиссии обсуждались вопросы возведения жилья, социальной газификации, модернизации и строительства транспортной инфраструктуры и ремонта дорог. Марат Хуснуллин поручил руководителям регионов страны на постоянной основе контролировать исполнение взятых ранее на себя обязательств, ведь от этого зависит качество жизни граждан России.

Кроме того, Марат Хуснуллин отметил работу региона по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. «От качества услуг ЖКХ напрямую зависит комфорт жизни граждан. На решение этой задачи направлен целый ряд программ, одна из них – модернизация коммунальной инфраструктуры с участием средств ФНБ. Этот механизм, стартовавший в 2022 году, показал свою эффективность и востребованность регионами, уже достигнуты хорошие результаты. Самое главное – благодаря данному инструменту уже сейчас более качественными коммунальными услугами мы обеспечили 1 миллион россиян», – сказал вице-премьер и назвал Самарскую область, которая вошла в число 13 регионов России, где работы на объектах уже завершены.