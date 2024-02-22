Литва с 1 марта ограничит высадку с поездов, следующих в Kалининград

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Власти Литвы решили ограничить высадку и посадку пассажиров с поездов, следующих в Калининград. О нововведении сообщает местный портал 15min.

В качестве доказательства приводится ссылка на постановление правительства, в котором говорится, что запрет начнет действовать с первого марта 2024 года и будет распространяться на пограничный пункт рядом с деревней Кяна. Второй точкой станет Кирбартай - там поезда, следующие в Калининград или из него, делают еще одну остановку.

"На этих пропускных пунктах высаживаются люди, следующие транзитными поездами в Калининградскую область и имеющие визы стран ЕС", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, для части россиян станция Кяна была конечным пунктом путешествия, хотя остановка поезда там техническая и необходима для проведения пограничного контроля.

Отмечается, что с первого марта посадка или высадка пассажиров допускается в "исключительных случаях", решение по которым будет принимать Государственная пограничная служба (VSAT).

Власти Литвы не уточнили, смогут ли выходить из поезда россияне с паспортами ЕС, визами и видом на жительство, пишет РГ.