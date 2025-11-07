Я нашел ошибку
Главные новости:
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
Сотрудники ГУ МВД СО почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 

7 ноября 2025 17:09
110
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».

Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».

Спортивный зал школы № 2 в Смышляевке гудел от восторженных возгласов — сто юных смышляевцев впервые в жизни увидели живую легенду, человека, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта.

Сегодня здесь состоялось событие, которое станет отправной точкой для будущих чемпионов. Трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин, олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Алексей Мишин и Мурат Карданов, координатор проекта  «Выбор сильных» в Самарской области, депутат фракции Единая Россия Александр Живайкин  дали старт новой секции борьбы, самбо и дзюдо в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».

Блестящий новый ролл-мат, специальная форма для начинающих борцов, профессиональный тренер — все это появилось в школе благодаря масштабному проекту, который объединил лучших представителей российского спорта. Координатором на федеральном уровне выступает президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, а основателями стали президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг.

 «Эти виды спорта выбраны неспроста, — подчеркивает региональный координатор проекта, депутат Самарской Губернской Думы, президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин. — Борьба, самбо и дзюдо воспитывают настоящих защитников Отечества. Самарская земля богата олимпийскими чемпионами и призерами мировых первенств. А когда началась специальная военная операция, наши ребята — спортсмены и тренеры — первыми встали на защиту Родины. Сегодня они показывают пример мужества для нового поколения борцов».

Впервые в истории проекта прозвучала клятва участника «Выбора сильных»: «Я, юный спортсмен, сын великой России... клянусь оттачивать свое мастерство, воспитывать силу духа, помогать слабым и быть достойным сыном нашей Родины…»

Перед торжественной клятвой гости увидели, к чему приводят упорные тренировки — воспитанники СК «Металлург» продемонстрировали захватывающие показательные выступления. Молниеносные броски, железный контроль соперника, безупречная техника — вот что ждет юных смышляевцев на их пути к вершинам. «Борьба формирует социальную опору общества, — отметил Александр Карелин. —Это школа жизни, которая учит постоять за себя, за семью, за Родину».

Впереди у новой секции — переезд в современный физкультурно-оздоровительный комплекс на этой же улице, что и школа, построенный к Международному форуму «Россия — спортивная держава». После завершения оформления документации юные борцы получат доступ к залу мирового уровня. В планах — открытие полноценных секций самбо и дзюдо, которые охватят сотни детей и подростков Волжского района.

Праздник завершился автограф-сессией с Александром Карелиным — счастливые школьники выстроились в очередь, чтобы получить автограф от живой легенды и сфотографироваться с человеком, который доказал всему миру: русские — непобедимы!

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

