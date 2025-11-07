Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 

110

Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».

Спортивный зал школы № 2 в Смышляевке гудел от восторженных возгласов — сто юных смышляевцев впервые в жизни увидели живую легенду, человека, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта.

Сегодня здесь состоялось событие, которое станет отправной точкой для будущих чемпионов. Трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин, олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Алексей Мишин и Мурат Карданов, координатор проекта «Выбор сильных» в Самарской области, депутат фракции Единая Россия Александр Живайкин дали старт новой секции борьбы, самбо и дзюдо в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».

Блестящий новый ролл-мат, специальная форма для начинающих борцов, профессиональный тренер — все это появилось в школе благодаря масштабному проекту, который объединил лучших представителей российского спорта. Координатором на федеральном уровне выступает президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, а основателями стали президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг.

«Эти виды спорта выбраны неспроста, — подчеркивает региональный координатор проекта, депутат Самарской Губернской Думы, президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин. — Борьба, самбо и дзюдо воспитывают настоящих защитников Отечества. Самарская земля богата олимпийскими чемпионами и призерами мировых первенств. А когда началась специальная военная операция, наши ребята — спортсмены и тренеры — первыми встали на защиту Родины. Сегодня они показывают пример мужества для нового поколения борцов».

Впервые в истории проекта прозвучала клятва участника «Выбора сильных»: «Я, юный спортсмен, сын великой России... клянусь оттачивать свое мастерство, воспитывать силу духа, помогать слабым и быть достойным сыном нашей Родины…»

Перед торжественной клятвой гости увидели, к чему приводят упорные тренировки — воспитанники СК «Металлург» продемонстрировали захватывающие показательные выступления. Молниеносные броски, железный контроль соперника, безупречная техника — вот что ждет юных смышляевцев на их пути к вершинам. «Борьба формирует социальную опору общества, — отметил Александр Карелин. —Это школа жизни, которая учит постоять за себя, за семью, за Родину».

Впереди у новой секции — переезд в современный физкультурно-оздоровительный комплекс на этой же улице, что и школа, построенный к Международному форуму «Россия — спортивная держава». После завершения оформления документации юные борцы получат доступ к залу мирового уровня. В планах — открытие полноценных секций самбо и дзюдо, которые охватят сотни детей и подростков Волжского района.

Праздник завершился автограф-сессией с Александром Карелиным — счастливые школьники выстроились в очередь, чтобы получить автограф от живой легенды и сфотографироваться с человеком, который доказал всему миру: русские — непобедимы!

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"