Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Бали

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 ноября завершил свою программу на саммите G20 и покинул Бали, пишут "Известия".

Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергетической безопасности, а также вопросам здравоохранения.

В частности, Лавров сообщил, что Россия будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок.

В ответ на вопрос о нынешних отношениях между Россией и ЕС Лавров указал, что «в душе Евросоюза потемки».

Кроме того, российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Саммит G20 завершится 16 ноября.

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ/"Известия"