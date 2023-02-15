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Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России

15 февраля 2023 16:21
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Лавров: новая концепция внешней политики России предполагает лишение Запада монополии.

В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме, передает РИА Новости.

"Рамки должны впредь определяться не в его (Запада. — Прим. ред.) эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств", - сказал Сергей Лавров.

Сейчас России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России", продолжил Лавров.

В то же время "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИД. Их цель — продолжать контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире.

Для этого используются незаконные методы "угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную политику", заключил глава российской дипломатии.

На минувшей неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будет опубликована обновленная концепция внешней политики России.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в ближайшее время утвердит этот документ.

 

Фото:  пресс-служба МИД России

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