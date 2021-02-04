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Лавров и Блинкен в первом разговоре обсудили нормализацию отношений между Россией и США

4 февраля 2021 23:44
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В частности, стороны высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в четверг в ходе их первого телефонного разговора нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, урегулирование в Сирии и ситуацию вокруг Алексея Навального, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что Лавров поздравил собеседника со вступлением в должность и выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

"В развитие телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, - сообщили в министерстве. - Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу".

Кроме того, Лавров напомнил госсекретарю США о ранее выдвинутых Москвой предложениях о принятии совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

В дипведомстве указали, что Блинкен затронул ситуацию вокруг Навального, в связи с чем глава МИД РФ дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему РФ. "Обратил внимание госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур", - добавили в министерстве.

Баланс интересов и взаимное уважение

Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. "Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран", - информировали на Смоленской площади и добавили, что госсекретарь США проявил готовность к организации экспертного диалога по этим вопросам.

Стороны также высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин.

В ходе разговора была достигнута договоренность о поддержании постоянных рабочих контактов, добавили в МИД РФ.

Там также сообщили, что из международных тем Лавров и Блинкен обсудили, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуацию на Украине.

 

Фото:   Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Комментарии

Политика региона
4 февраля 2021  23:44
В частности, стороны высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Лавров и Блинкен в первом разговоре обсудили нормализацию отношений между Россией и США
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