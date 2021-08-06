Круглый стол на тему «Большой школьный ремонт» прошел на площадке «Единой России»

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Программа капремонта школ должна содержать в себе единые нормы при обновлении образовательных учреждений и предусматривать полноценное оборудование зданий всем необходимым, заявила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, открывая круглый стол на тему «Большой школьный ремонт», который прошел 6 августа на площадке «Единой России».

«Не нужно ограничиваться ремонтом, мы должны делать школу под ключ, разработав стандарт проведения капремонта. Необходимо проверить подключение интернета, оборудовать школу компьютерами, спортивным инвентарем, медкабинетом, пищеблоком и рассмотреть возможность пристроек, которые увеличивают полезные площади», — сказала она.

Депутат добавила, что гораздо серьезней вопрос капремонта школ стоит в сельской местности. «Считаю, надо предложить найти источники финансирования и увеличить число школ, в которых будет капремонт», — сказала Алена Аршинова.

Единый стандарт должен применяться не только при проведении работ, но и при подаче документов о включении в программу, считает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова (фракция «Единой России»).

«Централизованная подготовка проектно-сметной документации (ПСД) поможет регионам нарастить темпы проведения капитального ремонта школ, и к 2026 году закрыть этот вопрос в соответствии с данным ранее поручением главы государства», — сказала она.

Чтобы ускорить процесс подготовки ПСД надо обращать внимание на факторы, которые зачастую приводят к расторжению контрактов, и на нормативные акты, которые влияют на ввод объектов в эксплуатацию. Речь идет о нормах СНиП и СанПиН, которые быстро меняются, пояснила Лариса Тутова.

В программу капремонта школ должно войти оборудование медкабинетов — это позволит создать условия для полноценного медицинского сопровождения учащихся, считает депутат Волгоградской областной думы Алексей Волоцков (фракция «Единой России»). Речь идет, в частности, о наблюдении за состоянием здоровья школьников, контроле за качеством питания, присутствии медиков на спортивных мероприятиях с большим количеством участников, контроле соблюдения санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии.

«При этом нужно пересмотреть и сам стандарт оснащения медблока в части совершенствования и дополнения его новым современным оборудованием», — отметил Алексей Волоцков.

Важно не забывать и про техническое оснащение классов, продолжила тему директор НИИ «Информационные технологии и телекоммуникации» Дагестанского государственного технического университета, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан Елена Павлюченко.

«Это касается и лабораторий, и лингафонных кабинетов иностранного языка. Важно обеспечить широкополосный доступ в сеть интернет с организацией беспроводного доступа во все учебные помещения», — указала она.

Ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга предложил включить в программу капремонта школ оснащение профильных классов. Они могут стать местом притяжения для школьников, которые получили бы возможность заниматься там во второй половине дня, в летнее и внеучебное время.

В пример Александр Мажуга привел федеральный проект вуза — «Менделеевские классы». К нему уже подключились 13 общеобразовательных школ в восьми субъектах РФ: Удмуртской и Чеченской республиках, Иркутской, Кировской, Курганской, Саратовской, Томской и Тюменской областях.

«Когда мы вошли в эти школы, в них не было минимального оборудования для проведения любых химических экспериментов. Два года назад, например, в 10 классе только 33% ребят хотели связать свою жизнь с естественно-научной дисциплиной. После двух лет обучения в «менделеевских классах» — уже 82%», — отметил Александр Мажуга.

В программу капремонта должны войти и малокомплектные школы, которые выполняют важную функцию на селе, уверена ректор Курской государственной сельхозакадемии имени И. И. Иванова Екатерина Харченко. «Несмотря на малокомплектность, многие сельские школы остаются открытыми, потому что об этом просит местное население, поскольку школа там — это не только образовательное учреждение, а социокультурный центр», — подчеркнула она.

Не менее важный вопрос — обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности учреждений. Начальник ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» Татьяна Машковская подчеркнула, что эта проблема актуальна как для городских, так и для сельских школ. Для решения проблемы нужно внести изменения в федеральный закон о госзакупках и определить единый межведомственный регламент технического оборудования, который бы включал в себя системы пропуска, оповещения, «кнопки», видеонаблюдение, сигнализация и так далее.

Вопрос о программе комплексной безопасности в образовательных организациях уже неоднократно поднимался в Самарской области.

«Это наиважнейший момент, который очень волнует родителей. Я вижу решение в профессиональной охране, к примеру, сотрудниками Росгвардии. Это физическая защита учреждения. Еще один важный момент – разработка в программе четкого алгоритма действий для сотрудников школы и учащихся на случай чрезвычайных происшествий», - добавила председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты, директор самарской гимназии № 3 Светлана Ильина.

При проведении капремонта важно учитывать растущую стоимость строительства. Иногда она не позволяет в текущем году проводить работы по ценам прошлого года, отметил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов (фракция «Единой России»). «Это все должно быть учтено и Министерством финансов, и Министерством образования», — сказал парламентарий, отметив, что сегодня вся образовательная сфера и инфраструктура школ недофинансированы.

Заместитель министра просвещения Андрей Николаев поддержал ряд предложений, озвученных на площадке «Единой России».

«Все, что связано с антитеррором — однозначно поддерживаем, но в данном случае, естественно, в части физических элементов антитеррористической защиты. Это и ограждения, и входные группы, они вполне подходят под то, что связано с капитальным ремонтом. То, что связано с медициной — абсолютно точно также, по «физике» никаких препятствий, и это правильно. То же по пищеблокам — действительно, было странно не включить их. Это часть школьной инфраструктуры», — отметил он.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак передал Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте. Он подчеркнул, что фракции «Единой России» необходимо обеспечить финансирование данной программы в рамках корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. В регионах отделения партии совместно с министерством создадут рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы — от проекта и проведения экспертиз до приемки работ.

На Съезде «Единой России» 19 июня Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Строительство новых школ и капитальный ремонт действующих отразят в народной программе партии. Это предложение прозвучало в ходе стратегической сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"