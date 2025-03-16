Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

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Клишас поддержал главу Бурятии Цыденова, что ответственность за самовыгул необходимо ужесточить. По его мнению, она должна быть и уголовной «для защиты жизни людей». Дела заводят, но отдельной ответственности за самовыгул нет, передает РБК.

За самовыгул собак — отправку их на улицу без присмотра хозяев — следует ввести уголовную ответственность. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал он после того, как переслал пост главы Бурятии Алексея Цыденова на эту тему.

Губернатор утром 16 марта напомнил о событиях в селе Ичетуй Джидинского района республики. Ранее в марте собаки напали там на 46-летнего местного жителя, от полученных укусов он погиб.

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