«Каждый из них - легенда»: самарские волонтёры и депутаты поздравляют фронтовиков с Днём защитников Отечества.

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Визит к участникам войны - настоящее событие и для ребят из «Молодой гвардии», и для партийных активистов, ведь это - встреча с настоящим героем.

Подарки для ветеранов собраны, упакованы бережно и с любовью. Каждый визит к фронтовикам - участникам Великой Отечественной войны - настоящее событие для волонтеров и депутатов «Единой России».

«Совсем недавно, в новогодние праздники, мы поздравили 207 человек, печально, что их становится меньше с каждым днём. Очень хочется, чтобы каждый их день был наполнен позитивными эмоциями и сердечным теплом, они это заслужили, каждый из них -легенда», - уверены самарские волонтёры и депутаты-единороссы.

Жителю Безенчукского района Александру Михайловичу Степанову - 97 лет. лет. Поздравила фронтовика с наступающим Днём защитника Отчества депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Ветеран Великой Отечественной войны, артиллерист и военный шофёр, воевал на 1-ом Украинском и 1-ого Белорусском фронтах, дошел до Берлина, где и встретил победный май 1945 года. Награждён орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», медалью Жукова, «Ветеран труда». В 1988 году вышел на заслуженный отдых, но сохраняет бодрость духа и активную жизненную позицию.

«Поговорили по-доброму, немного пошутили и пожелали друг другу мира и благополучия! Огромная сила у нашей страны, пока ветераны и молодежь в одном строю», - уверена парламентарий.

Сейчас в самарском регионе под патронажем депутатов-единороссов и активистов «Молодой Гвардии» — 201 ветеран. Волонтеры «Единой России» и «Волонтеры Победы» стараются окружить заботой каждого фронтовика, не только в памятные для патриотов дни воинской славы России, но и всегда готовы помочь в решении ежедневных бытовых проблем ветеранам и членам их семей.