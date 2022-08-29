Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования

С 31 августа по 1 сентября ЦИК России совместно с Минцифры проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования. Принять участие в «тренировке» на портале ДЭГ смогут избиратели, подавшие заявления для участия в ДЭГ и получившие статус «Учтено» в личном кабинете на Госуслугах.
Что можно протестировать на «тренировке» ДЭГ
Даты проведения «тренировки»
Как принять участие
1. в дни проведения «тренировки» зайти на портал;
2. нажать кнопку «Участвовать»;
3. авторизоваться под учетной записью Госуслуг;
4. протестировать сервис голосования.
Важно
1. «Тренировка» будет проходить на тестовых данных;
2. Посещать избирательный участок для тестовых мероприятий не нужно.
Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно на Госуслугах не позднее, чем за три дня до первого дня голосования.