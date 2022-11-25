Источник: Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в "Яндекс" 

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в "Яндекс", сообщил ТАСС источник. Фактическое решение о переходе Кудрина в "Яндекс" уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря.

"Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе". Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании. Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания", - сказал собеседник агентства.

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату РФ с мая 2018 года. До этого он работал в министерстве финансов РФ - с 1997 года на должности первого замглавы Минфина, с 2000 года занимал пост главы министерства, после чего в 2011 году его сменил Антон Силуанов.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов