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Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, сообщил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш, передает РИА Новости.

"Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов", – приводит агентство Fars слова главы ассоциации производителей.

В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Выпускаются также перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. В 2021 году в Иране был выпущен компактный седан Tara, перелицованный с модели Peugeot 301. На данный момент компания готовится запустить новую модель Rira, построенную по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee.

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