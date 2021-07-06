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Инициатива Дмитрия Азарова по сокращению налога для малого бизнеса поддержана депутатами губернской думы

6 июля 2021 17:23
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В Самарской области втрое сократят налог для малого бизнеса.

Такое решение коснется нескольких категорий предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Соответствующий законопроект во вторник, 6 июля, сразу в двух чтениях приняли депутаты Самарской губернской думы на последнем заседании регионального парламента VI созыва.

Согласно документу, по УСН «доходы» ставка будет снижена с 6% до 2%, по УСН «доходы минус расходы» – с 15% до 5%. Льготы получат и недавно созданные «малые» предприятия в населенных пунктах с численностью менее пяти тысяч человек, и бизнес социальной направленности, а еще предприятия из пострадавших отраслей, у которых доходы в 2021 году снизились на 20% по сравнению с докризисным 2019 годом. 

Налоговые преференции будут предоставляться с 1 января 2021 года и в 2022 году.

Подобная система налогообложения МСП действует только в Самарской области. Вектор на поддержку малого бизнеса в самых уязвимых отраслях (культура, туризм, общепит, спорт, СМИ, гостиничный бизнес и другие) задал в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров.

«Развитое малое предпринимательство, в том числе, самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», – отмечал в своем Послании руководитель области.

По прогнозам, из 129 тысяч субъектов МСП, закон затронет 80 тысяч предпринимателей. «Она поможет не только восстановлению этого сектора экономики, но и послужит подушкой безопасности на случай новых ограничений из-за третьей волны коронавируса, которую сегодня сложно прогнозировать», – подчеркнул на заседании губдумы Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что Правительство области вместе с депутатами будет мониторить ситуацию, чтобы оценить эффективность принятого решения, а при необходимости его откорректировать.

«Это обычная работа, когда мы, принимая решение вместе с бизнес-сообществом, вырабатываем те или иные подходы, и потом вместе с бизнес-сообществом оцениваем, насколько эффективными оказались принимаемые меры. В случае необходимости – дорабатываем и корректируем. Уверен, что так будет и сейчас», – акцентировал глава региона.

От принятия льготного налогообложения бюджет региона не досчитается сотен тысяч рублей.

«С другой стороны мы понимаем, что эти средства помогут предприятиям сохранить и создать новые рабочие места, помогут тем, кто в силу ковидных ограничений прошлого года и непростого периода года нынешнего, оказались в трудной ситуации продолжить работу. Эта мера поддержки, я уверен, положительно скажется и на развитии предпринимательства в регионе», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Теги: Акценты В центре внимания малый бизнес сокращение налога

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