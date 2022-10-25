Игорь Комаров провел совещание по проекту «Ментальное здоровье»

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25 октября 2022 года в Уфе (Республика Башкортостан) полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье».

В рамках проекта создается система комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) для их социализации и интеграции в общество, формирования к ним более толерантного отношения. В настоящее время в ПФО живет более 5 тысяч детей с РАС. Сейчас в географии проекта - Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области. Республика Башкортостан стала одной из первых пилотных площадок реализации проекта в 2020 году. В настоящее время Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав ребенка Марией Львовой – Беловой по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова идет формование Координационного совета, работа которого в том числе будет направлена на развитие механизмов помощи детям и взрослым людям с РАС и масштабирование окружного проекта на территории других субъектов Российской Федерации.

Обращаясь к участникам совещания, Игорь Комаров подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения приняты решения, позволившие организовать систему раннего выявления детей с расстройствами аутистического спектра с применением современных методов диагностики. Как следствие - в два раза больше детей с подтверждённым диагнозом РАС своевременно получают необходимую помощь (с 1037 человек в 2020-м году до 2148 детей на октябрь 2022года). Совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом создана площадка для бесплатного обучения специалистов, работающих с людьми с ментальными нарушениями, в том числе и с РАС.

В ходе совещания полпред отметил успехи Республики Башкортостан в реализации проекта: «В регионе создаются специальные условия для осуществления образовательной деятельности для обучающихся с РАС. В рамках исполнения Концепции развития инклюзивного образования в Республике Башкортостан на 2020-2025 годы, на сегодняшний день для детей с РАС функционируют группы в дошкольных учреждениях, ресурсные классы в школах, создается инклюзивная среда в общеобразовательных организациях, есть планы ее развития». Игорь Комаров также отметил участие некоммерческого сектора в подаче заявок в Фонд президентских грантов для реализации проектов по оказанию услуг коррекционно-развивающего характера детям с РАС и сопровождаемого проживания, и региональную грантовую поддержку НКО. «Особое внимание заслуживает передовой опыт Республики по обеспечению детей-инвалидов, в том числе с диагнозом РАС, сертификатами на реабилитацию. Другим регионам страны предложено также распространить этот опыт на своих территориях, что позволяет создать конкурентную среду среди организаций, оказывающих социальные услуги», - сказал полномочный представитель. В то же время, по мнению Игоря Комарова, необходимо усилить работу по обеспечению дополнительных образовательных площадок и подготовке кадров.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в свою очередь подчеркнул, что регион активно участвует в проектах. «На 1 октября в нашем регионе под наблюдением врачей-психиатров состоит 1877 детей с аутизмом. Из них 342 ребенка посещают детские сады, 844 – школьники. Мы провели масштабный скрининг почти 50 тысяч детей. Выявили и перевели в категорию риска ещё более полутора тысяч детей. Для организационно-методической работы с районами и городами на базе Республиканской клинической психиатрической больницы создан кабинет медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра. На базе государственных коррекционных школ образованы два ресурсных центра для консультации, коррекции и обучения детей с ментальными нарушениями»,-дополнил глава региона.

В этот же день состоялась церемония возложения цветов к памятнику генерал-майора Минигали Шаймуратову.

Фото: пресс-служба ПФО