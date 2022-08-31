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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Игорь Комаров провел совещание о подготовке к Единому дню голосования в регионах ПФО

31 августа 2022 17:56
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Говоря о предстоящих выборах, полпред Президента РФ обратил внимание, что 11 сентября в округе состоятся 814 избирательных кампаний.

31 августа 2022 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видео-конференц-связи провел совещание с главными федеральными инспекторами и руководителями территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в регионах округа.

На совещании обсудили вопросы подготовки к Единому дню голосования, охраны правопорядка и антитеррористической защищенности, а также соблюдения предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Говоря о предстоящих выборах, полпред Президента РФ обратил внимание, что 11 сентября в округе состоятся 814 избирательных кампаний. Выборы пройдут во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат порядка 4,4 тыс. мандатов и выборных должностей – это 8% от всех мандатов в Приволжском федеральном округе.

Обращаясь к участникам совещания, Игорь Комаров отметил рост общественной поддержки Президента России Владимира Путина, что способствует повышению доверия ко всей системе органов власти федерального и регионального уровней.

«Избирательная кампания в этом году проходит в условиях специальной военной операции. В этой связи очевидна консолидация всех патриотически настроенных сил и граждан. Наша общая задача – сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности внутри страны. Это возможно при тесном взаимодействии всех уровней власти, оперативном реагировании на запросы людей», – сказал полпред Президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан. Безусловным приоритетом, по словам полномочного представителя, остаются охрана общественного порядка, обеспечение законности и легитимности в Единый день голосования.

По итогам совещания полпред Игорь Комаров выразил уверенность, что выборы в этом году, продолжительность которых в разных регионах будет отличаться – от одного до трех дней (с 9 по 11 сентября), пройдут на высоком организационном уровне.

Напомним, в ПФО избираются главы 4-х регионов (в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Кировской и Саратовской областях), депутаты Госсовета Удмуртии, Заксобрания Пензенской области, Саратовской областной Думы и Кировской гордумы. В остальных регионах округа проходят основные и дополнительные региональные и муниципальные выборы, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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