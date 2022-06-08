Я нашел ошибку
Главные новости:
На турнире Самарскую область представили спортсмены ГАУ СО "СШОР №4 "Ринг".
В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат РОФСО "Юность России" по боксу
На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества. 
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» презентовали свои проекты РКЦ «Прогресс»
7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
Игорь Комаров: «Мы будем углублять взаимодействие России и Китая» Игорь Комаров
Велосипедисты ГАУ СО "СШОР № 7" завоевали семь медалей.
В Зеленодольске завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту
В Самаре за сутки заболел 21 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.96
-0.15
EUR 64.57
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Игорь Комаров: «Мы будем углублять взаимодействие России и Китая» Игорь Комаров

8 июня 2022 14:46
60
7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».

7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» – полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Обращаясь к Ван Юну в начале встречи, полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров отметил, что «отношения между Россией и Китаем в настоящее время выдержали испытания, вызванные глобальными изменениями мировой обстановки, и демонстрируют устойчивую тенденцию развития».

Полномочный представитель подчеркнул, что «стремление Приволжского федерального округа развивать двустороннее сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы» становится еще более активным, регионы заинтересованы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой на новом уровне». В 2021 году товарооборот между Китаем и регионами ПФО составил более 6 млрд. долл. США (128,2% к 2020 году).

Игорь Комаров отметил заинтересованность и готовность регионов ПФО активизировать дальнейшее взаимодействие с китайскими партнерами, в т.ч. путем поощрения взаимных инвестиций, оптимизации новых логистических маршрутов, проведения перекрестных бизнес-миссий. Полномочный представитель также отметил, что в регионах ПФО готовы усилить сотрудничество с китайскими партнерами по локализации отдельных производств на площадках «точек экономического роста», куда входит 8 особых экономических зон, 30 территорий опережающего социально-экономического развития, более 100 индустриальных парков, технопарков и кластеров.

В свою очередь, Член Госсовета КНР Ван Юн поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Он также отметил важность поддержки инвестиционных проектов, расширения сотрудничества в сфере электронной коммерции, интеграции производственных цепочек. По мнению Ван Юна, для укрепления российско-китайских торгово-экономических отношений важно активнее задействовать потенциал малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности активнее развивать взаимодействие в рамках Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы» и Российско-китайского молодежного форума. «Мы будем проводить работу по усилению взаимодействия и коммуникаций между Россией и Китаем в рамках торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», - сказал Игорь Комаров.

В мероприятии с российской стороны также приняли участие заместители полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и Алексей Кузьмицкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов, посол по особым поручениям МИД России Алексей Евсиков, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, директор Департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Елена Мельникова, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
91
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
122
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
8 июня 2022  09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
393
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
7 июня 2022  20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
1246
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
475
Весь список