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Хинштейн пришел на встречу с жителями Курской области в погонах

27 декабря 2024 13:22
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Хинштейн пришел на встречу с жителями Курской области в форме с погонами

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пришел на встречу с местными жителями, находящимися в пункте временного размещения, в форме с погонами без знаков отличия, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Экс-депутат Госдумы для встречи с курянами облачился в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму ВС РФ. К груди мундира прикреплены нашивки с фамилией и должностью чиновника.

Известно, что Александр Хинштейн в 2007 году закончил Московский университет МВД России по специальности "правоведение», ему было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы. При этом цвет формы данной службы отличается от цвета кителя чиновника. Кроме того, этот элемент гардероба похож на мундир государственного советника.

Указ о назначении Хинштейна исполняющим обязанности главы Курской области подписал 5 декабря президент РФ Владимир Путин. Перед этим прежний губернатор Алексей Смирнов написал заявление о досрочном сложении полномочий, пишет Смотрим. 

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