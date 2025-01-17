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Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным

17 января 2025 18:30
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На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

В пятницу, 17 января, в Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным. На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Напомним, в сентябре 2024 года во время рабочего визита в Самарскую область Вячеслав Володин поддержал предложения губернатора по развитию региона, подчеркнув: это один из ключевых индустриальных центров, который по экономическому потенциалу входит в десятку субъектов нашей страны.

Руководитель области рассказал о ключевых задачах и проектах, которые планируются к реализации. Среди них – инициативы в сфере строительства социальных объектов, развития системы здравоохранения, инфраструктуры общественного транспорта, а также ремонта автомобильных дорог.

Кроме того, стороны обсудили законодательные инициативы, направленные на поддержку жителей региона, регулирование вопросов миграционной политики.

В ходе встречи Вячеслав Володин отметил качественные преобразования в Самарской области и сообщил, что поддержка региона со стороны Государственной Думы РФ будет продолжаться.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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