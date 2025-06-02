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Губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве

2 июня 2025 21:24
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В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и обращения граждан.

В понедельник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве. В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и обращения граждан.

В начале совещания глава региона сообщил о создании в регионе научного центра мирового уровня «Центр интеллектуальных беспилотных авиационных систем»:

«Такое решение приняла правительственная комиссия по научно-технологическому развитию нашей страны под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко. На эти цели будет направлено до 2030 года почти 2 млрд рублей. Центр будет создан на базе Самарского университета им. Королева и Тольяттинского государственного университета, научных организаций, а также лидера отрасли — компании «Транспорт будущего». Это укладывается в выполнение поручения Президента России в целях достижения технологического лидерства по направлению беспилотных авиационных систем – создание в регионе такого федерального центра. Мы продолжим свою работу, чтобы и разработчики, и производители БАС всей страны концентрировали свои усилия именно в Самарской области».

В ходе совещания был представлен новый глава администрации Хворостянского района - Сергей Кислинский. Предыдущий руководитель района Виктор Махов покинул свой пост в связи с уходом на заслуженный отдых. Сергей Кислинский родился и вырос в Хворостянке, в последние годы работал первым заместителем главы района. Губернатор отметил, что новому главе хорошо знакомы проблемы и успехи территории, и пожелал ему успехов в работе.

Первый вопрос повестки касался развития цифрового подхода в здравоохранении. Актуальным вопросом для граждан остается запись на прием к врачу. О текущей ситуации в отрасли по итогам аудита, проведенного согласно поручению главы региона, доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Так, в регионе цифровизация здравоохранения ориентирована в первую очередь на потребности пациентов в получении медицинской помощи. Это федеральные и региональные сервисы для граждан, представленные в виде Единого портала государственных услуг и Регионального портала «Служба здоровья», оба портала интегрированы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). В электронном виде ведутся карты пациентов, оформляются результаты лабораторной диагностики, реализованы такие сервисы, как электронный рецепт, платформа обратной связи, суперсервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Ежемесячно услугами записи на прием к врачу, вызова врача на дом в электронном виде пользуются порядка 500 тысяч уникальных пациентов. Запись через Единый портал государственных услуг доступна в 79 первичных медицинских организаций, кроме специализированных узконаправленных, по 22 пунктам перечня врачебных специальностей. Уже принято решение расширить его до 27, ведется соответствующая методическая работа. Контроль лечебных учреждений со стороны областного минздрава по вопросу записи к врачу – еженедельный.

До 1 июля текущего года идет тестирование роботизированной системы записи на прием к врачу, также в стадии тестирования функционал роботизированной системы вызова врача на дом.

«По текущей оценке тестирования функционал этой системы сокращает время ожидания ответа до 1 минуты 20 секунд. Сейчас это 2,5 минуты, - сообщил Андрей Орлов. - Также к тестированию планируется функционал обзвона пациентов перед приемом с целью освобождения слотов в случае отказа от приема».

В части совершенствования доступности цифровых сервисов, считает руководитель ведомства, целесообразно дооснащение учреждений вычислительным и коммутационным оборудованием, системами хранения данных, техническая поддержка и модернизация объектов критической информационной инфраструктуры, программного обеспечения и подсистем ЕМИАС, а также возможность подключения 120 лабораторных анализаторов и 30 единиц рентгенологического оборудования, что поможет сократить сроки обработки анализов и постановки диагнозов.

«Дорожная карта по замене оборудования сформирована с учетом трехлетнего бюджетного периода», - доложил Андрей Орлов.

Вячеслав Федорищев поручил главе ведомства предусмотреть в дальнейшем возможность онлайн-записи на сдачу лабораторных анализов, технические решения по календарю прививок (по месту прикрепления пациента к медицинской организации), а также тиражирование технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

«Мы подключили 55 маммографических аппаратов, 53 аппарата компьютерной томографии во всех первичных медицинских организациях. То есть у нас по трем модальностям внедрен искусственный интеллект: это маммография молочных желез, то есть то, что наиболее актуально и многочисленно по количеству пациентов, компьютерная томография головного мозга и органов грудной клетки, - доложил министр здравоохранения Андрей Орлов. – На сегодняшний день происходит техническая настройка».

«В рамках подготовки бюджета необходимо предусмотреть средства на развитие и содержание информационных ресурсов, потому что они критически важны, для того чтобы в сфере здравоохранения наши жители увидели настоящее повышение качества предоставляемых услуг», - поручил губернатор заместителю председателя Правительства Самарской области – министру финансов Самарской области Ольге Собещанской. Также согласно поручению главы региона министру здравоохранения, должна быть сформирована публичная дорожная карта, чтобы жители видели запланированные изменения в отрасли.

Второй вопрос повестки был о развитии сферы туризма. Этому был посвящен доклад министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.

«Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за период с января по апрель количество туристических поездок по Самарской области составило порядка 388 тысяч, что на 13,8% выше значений 2024 года», - отметила она. В регионе продолжается реализация мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство». Федеральная поддержка направлена на обустройство туристских центров городов – по итогам отбора на второй этап благоустройства туристических пространств средства получат Самара и Сызрань. Также сейчас формирует свой туристический код центра город Новокуйбышевск. Тольятти получит поддержку в проведении ретро-фестиваля «Жигули». Идет подготовка документации и разработка концепции проведения на территории региона большого гастрономического фестиваля, популяризирующего волжскую кухню.

Также в этом году запланирована поддержка туристических проектов, направленных на развитие пляжных территорий, обустройство спортивных и детских площадок, развитие инфраструктуры в части приобретения туристского оборудования, приобретение и монтаж оборудования для создания безбарьерной среды для лиц с ОВЗ. «Запуск отбора проектов запланирован на июнь», - подчеркнула министр.

В регионе утверждена программа по развитию автомобильного туризма на период до 2029 года и на перспективу до 2035 года, в которую включены два автомобильных туристических маршрута - «Жигулевские выходные» и «Длинные выходные в Самарской области». В этом году будут запущены еще три маршрута.

Запланировано развитие промышленного (сейчас для проведения экскурсий уже открыто 41 предприятие, добавятся еще 5) и экологического туризма.

Министр также доложила о работе по цифровизации отрасли: «Запущено обновление официального туристического портала SAMARA TRAVEL, ведется работа по его наполнению. В ближайшее время на турпортале появятся удобные вкладки по таким направлениям туризма, как автомобильный, промышленный, агротуризм и другие. Запущена работа по разработке и созданию доступного и удобного мобильного приложения о туристическом потенциале региона, где каждый турист сможет составить свой уникальный маршрут, забронировать номер, приобрести сувенирную продукцию. Данное приложение запустим 1 сентября этого года».

Екатерина Матвеева анонсировала путеводитель по Самарской области, который будет презентован на Петербургском международном экономическом форуме.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев дал ряд поручений руководителю министерства туризма. Более активно, считает губернатор, нужно работать в части транспортной обеспеченности региона. Так, необходимо открывать новые авиамаршруты - как внутри России, так и с дружественными странами, обеспечить транспортную доступность аэропорта для жителей, предусмотреть обновление железнодорожных вокзалов, увеличение числа тематических поездов по волжским маршрутам. Должная быть единая туристическая программа с инфраструктурным блоком. «Мы должны ставить себе жесткие задачи по привлечению новых отельеров или развитию тех сетей, которые сейчас присутствуют. Большая целенаправленная работа – и по новому облику речпорта, и по водным перевозкам в целом», - подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к министру.

В завершение совещания участники рассмотрели ряд проблем, обозначенных жителями в социальных сетях. Так, в Рождествено после жалоб жителей на плохое состояние дороги на ул. Шоссейной, ее отсыпали щебнем, работы провели за три дня за счет местного бюджета. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание глав муниципалитетов: не нужно доводить ситуацию до того, что людям приходится обращаться на уровень региона с таким простым объектом, - нужно самостоятельно устранять недочеты.

Часть работ по обозначенным неделю назад обращениям находятся в статусе запланированных. В их числе обследование подъездных путей на 6-й просеке в Самаре. Вячеслав Федорищев подчеркнул: подобные «ямочные истории» должны устраняться в кратчайшие сроки. Лестницу к набережной на ул. Осипенко, где разрушена плитка, было запланировано отремонтировать только в 2026 году - глава региона поручил поставить ремонт в ближайшие планы. Также ряд поручений губернатором был дан относительно объектов в Сызрани и Тольятти.

Вячеслав Федорищев обозначил главам муниципалитетов приоритет - держать на контроле обращения, поступающие через соцсети.

«Я всех глав прошу сейчас работу построить с Черемушкиной Диной Николаевной таким образом, чтобы вы в автоматическом режиме у себя в течение недели проводили такие часы контроля по всем обращениям, которые по вашим районам складываются в ЦУР, - сказал губернатор. - Я у себя планирую такой час контроля проводить вне регламента оперативного совещания, а подробно по каждому муниципальному образованию раз в неделю. Далее по итогам рассмотрения такого рода обращений будем планировать выезды на место».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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