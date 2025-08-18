Я нашел ошибку
Главные новости:
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил критика Башмакова на совещание: обсудили благоустройство Самары
Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.
Продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны»
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил критика Башмакова на совещание: обсудили благоустройство Самары

18 августа 2025 19:59
224
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства лично пригласил к диалогу активного общественника Алексея Башмакова, известного своей критикой в социальных сетях работы мэрии Самары по вопросам благоустройства.

Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию. "Важно, когда люди разговаривают конструктивно, даже в переписке не на повышенных тонах, а интеллигентно", – подчеркнул Вячеслав Федорищев, предоставив общественнику слово.

Алексей Башмаков выразил приятное удивление тем, что губернатор знакомится не только с сообщениями в своих официальных аккаунтах, но и с критическими публикациями блогеров. "Я не хочу выглядеть жалобщиком, поэтому пришел не только с проблемными кейсами, но с конкретными предложениями", – заявил он.

Основная идея Башмакова – необходимость выстроить четкую систему управления и контроля в сфере ЖКХ и благоустройства Самары, основанную на регламентах (ГОСТах, СНиПах), а не на реакции по жалобам. Он предложил разработать прозрачные системы мотивации, поощрения и контроля как для руководителей, так и для исполнителей (управляющих компаний, ресурсных организаций). Общественник акцентировал внимание на оперативности обратной связи: "Любой чиновник, у которого есть соцсети, должен отвечать на вопросы сразу, а не отписываться". По его мнению, "градус напряжения" возникает именно там, где нет системы и нет ответов от конкретных ответственных лиц.

Губернатор Вячеслав Федорищев дал развернутый ответ: "Большое спасибо, на 90 процентов согласен с вашими замечаниями. Но не соглашусь, что система не выстроена. Да, мы начали практически с нуля, и мы не пришли работать туда, где эта система работала уже 20 лет и была налажена. Мы ее сейчас настраиваем. И мэр города Иван Носков делает это планомерно. И мы уже видим первые результаты".

Губернатор предложил встретиться с Башмаковым через неделю для обсуждения его предложений.

Мэр Самары Иван Носков развил инициативу, сделав неожиданное предложение: "Приходите завтра с утра, в 8.30, в мэрию на работу и реализовывайте все свои предложения".

Губернатор Вячеслав Федорищев публично поддержал предложение мэра: "Если Алексей не испугается и придет, то я буду только рад этому. А если не решится – критиковать его никто не будет".
Этот диалог - яркий пример открытости региональной власти к конструктивной критике и готовности привлекать активных граждан к решению насущных городских проблем.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Весь список