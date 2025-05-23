Губернатор Вячеслав Федорищев и статс-секретарь — замминистра Минпромторга России Роман Чекушов поздравили с Днем химика сотрудников отрасли 

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В пятницу, 23 мая, в Тольятти ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню химика. Работников отрасли поздравили статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Лучшим сотрудникам предприятий химической отрасли были вручены награды.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика. В отрасли работают сегодня более 650 тысяч человек. 1,7% ВВП производят российские химические предприятия. Они продолжают дальше развиваться. В прошлом году в химическую отрасль было проинвестировано 47 млрд рублей. Мы сталкиваемся с продуктами химии каждый день – это упаковка, окружающие нас в повседневности материалы, продукция парфюмерии и косметики и многое другое. Все это появилось благодаря вашему сплоченному профессиональному труду», – поздравил работников химической отрасли региона Роман Чекушов.

Губернатор подчеркнул: эта отрасль является одной из ключевых для области, в ней трудится почти 19 тысяч человек. «Эта цифра постоянно растет. Благодаря стабильной и устойчивой работе химических предприятий обеспечивается наполнение российского бюджета, создается база для дальнейшего социально-экономического развития региона. Мы гордимся эффективной работой наших химиков. Видим, что из года в год объем отгрузки растет, инвестиции прирастают, а значит, будет дальнейшее развитие, новые цеха, новые мощности», - отметил он.

Самарская область занимает лидирующие позиции в России по выпуску аммиака, минеральных удобрений и других изделий, которые позволяют развиваться многим отраслям промышленности. Значительную долю регион занимает в производстве продукции, направленной на обеспечение безопасности государства и его обороноспособности.

«Уважаемые работники химической промышленности, для меня большая честь сегодня вас в преддверии праздника поздравить, поблагодарить за вашу работу, за ваш труд!» - обратился губернатор. Отдельную благодарность он выразил ветеранам отрасли, которые отдали много лет этой непростой работе, продолжают трудиться и передают мастерство новым поколениям. Также Вячеслав Федорищев поблагодарил коллективы предприятий за поддержку военнослужащих — участников СВО.

Крупнейшие предприятия химической промышленности - ПАО «КуйбышевАзот», АО «ТОАЗ», ООО «Томет», ООО «Тольяттикаучук», АО «Промсинтез», АО ПКК «Весна», АО «Таркетт» и ряд других. Химические прозводства Самарской области являются ведущими как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации по выпуску полиамида (99,6 %), технических нитей (100 %), напольных покрытий и линолеума (45%), капролактама (50%), шинного корда (75%), аммиака (15,9%), синтетических каучуков (8,7%).

Продукция поставляется потребителям практически на всей территории Российской Федерации.

Вячеслав Федорищев и Роман Чекушов вручили награды отличившимся работникам химической отрасли.

Почетное звание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Почетный химик» получил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ удостоены оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве ПАО «КуйбышевАзот» Вадим Иванов, прессовщик производства ООО «Тольяттикаучук» Ирина Ермолаева, просеивальщик цеха АО «Промсинтез» Михаил Кучеров, оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве АО «ТОАЗ» Татьяна Учускина.

Знаком отличия Князя Григория Засекина отмечен председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко. Заслуженными работниками химической промышленности Самарской области стали слесарь-ремонтник цеха № 25 – сульфата аммония производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Амосов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 3 АО «ПРОМСИНТЕЗ» Александр Дворянкин, слесарь-ремонтник 6 разряда цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования крупнотоннажных агрегатов аммиака «Кемико» № 21 АО «ТОАЗ» Дмитрий Ильяшенко.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награждена специалист по внутренним и внешним коммуникациям управления информации ПАО «КуйбышевАзот» Карина Старухина, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным силам Российской Федерации» (III степени) - директор ЗАО «Химсинтез» Александр Симдянов.

Девяти работникам предприятий отрасли были вручены почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области.

Фото: Иван Макеев